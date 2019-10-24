В Госдуме внесли поправки к законопроекту о приравнивании электронных сигарет к обычным

Депутат Государственной думы Сергей Боярский, известный своей инициативой о возвращении курилок в аэропорты, сообщил, что к его законопроекту подготовлены поправки о приравнивании электронных сигарет и вейпов к обычным. Об этом народный избранник сообщил в своем Instagram.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», - написал Боярский.

Он уточнил, что если поправки пройдут, то IQOS, GLO, электронные сигареты, вейпы и другие устройства нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение. Это же касается и аэропортов, в которых электронные сигареты можно будет использовать только в специально отведенных помещениях. Боярский сообщил, что поправки комитет ГД по здравоохранению может рассмотреть 24 октября.

Законопроект о курении в специально выделенных помещениях в аэропортах Госдума приняла в середине лета. При этом Минздрав выступил против этой инициативы, опасаясь, что возвращение курилось может увеличить число приверженцев табака и приведет к росту заболеваний.