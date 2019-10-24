Facebook вручит «Премию Рунета» лучшим сообществам соцсети

В Москве 12 декабря пройдет торжественная церемония вручения «Премии Рунета 2019». Мероприятие пройдет в Доме Пашкова.

Премия является общенациональной наградой в области высоких технологий и Интернета. «Премия Рунета» присуждается уже в 15-й раз, начиная с 2004 года, и за это время ее лауреатами стали более 450 организаций.

В ходе церемонии социальная сеть Facebookнаградит лучшее сообщество золотой статуэткой премии. Награда будет присуждаться второй год подряд и даст шанс каждому из номинантов получить заслуженное признание.

Стать участником номинации могут стать российские страницы и сообщества, которые помогают коммуницировать людям, позволяют им обмениваться опытом и знаниями и эффективно используют для этого все возможности социальной сети. Подать заявку на участие можно сроком до 15 ноября 2019 года.

По словам Ульяны Зининой, главы Facebookпо связям с госорганизациями в РФ, онлайн-сообщества объединяют людей из самых разных стран и городов, давая им возможность безопасного и плодотворного общения на самые разные темы.

«Сегодня число людей, использующих группы в Facebook по всему миру, насчитывает более 1,4 миллиарда. Более 200 миллионов из них состоят в группах, посвященных очень важным для людей темам: семье, здоровью, бизнесу или району. Мы продолжаем поддерживать их развитие на платформе», - заявила она.

Напомним, в Центре международной торговли в Москве состоится Неделя российского Интернета. Мероприятие пройдет 12 и 13 декабря 2019 года, и это будет уже в 13-й раз.Крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников, пройдет под эгидой улучшения качества жизни каждого гражданина с помощью цифровых технологий.