На Камчатке выявили красную икру от несуществующих производителей
Управлением Россельхознадзора информация о контрафакте направлена в правоохранительные органы, ветеринарную инспекцию и иные профильные службы.
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Эксперты Россельхознадзора выявили на Камчатке рекламу красной икры от несуществующих производителей. Сообщается, что несоответствующие действительности товары появились на одном из сайтов в Интернете.
В частности, речь идет об изготовителях, именуемых «Камчатские деликатесы», «Тунгутун», «Заря», «Кристалл» и «Устькамчатрыба».
Местным управлением Россельхознадзора информация направлена в правоохранительные органы, ветеринарную инспекцию и иные профильные службы.
Ранее в Подмосковье обнаружили подпольный цех по производству икры. Производство было рассчитано на крупные партии фальсификата: оперативники нашли на складе более десяти тысяч уже готовых к реализации банок с икрой и еще более полутонны сырья.