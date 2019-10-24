На Камчатке выявили красную икру от несуществующих производителей

Эксперты Россельхознадзора выявили на Камчатке рекламу красной икры от несуществующих производителей. Сообщается, что несоответствующие действительности товары появились на одном из сайтов в Интернете.

В частности, речь идет об изготовителях, именуемых «Камчатские деликатесы», «Тунгутун», «Заря», «Кристалл» и «Устькамчатрыба».

Местным управлением Россельхознадзора информация направлена в правоохранительные органы, ветеринарную инспекцию и иные профильные службы.

Ранее в Подмосковье обнаружили подпольный цех по производству икры. Производство было рассчитано на крупные партии фальсификата: оперативники нашли на складе более десяти тысяч уже готовых к реализации банок с икрой и еще более полутонны сырья.