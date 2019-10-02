Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» попыткой снятия санкций с РФ

Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что подписание «формулы Штайнмайера» спровоцирует снятие санкций с России. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

От лица своей партии «Европейская солидарность» Порошенко сказал, что подписание этого соглашения «российского происхождения» фактически означает ослабление или снятие антироссийских санкций.

«Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», - подчеркнул Порошенко.

Первого октября трехсторонняя контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера». Она подразумевает механизм введения особого порядка управления в ДНР после местных выборов.

Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве «Национальный корпус» провел митинг против подписания «формулы Штайнмайера». Протестующие жгли файеры и скандировали речевки.