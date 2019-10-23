Посольство РФ обратилось в Госдеп США из-за задержания Билалова

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент запрос по поводу задержания в Майами Ахмеда Билалова, а также ожидает от госоргана уточнения информации по данному факту.

Сообщения о задержании бывшего генерального директора «Курортов Северного Кавказа» и экс-президента Олимпийского комитета РФ Ахмеда Билалова появились в СМИ в среду, 23 октября.

Как отмечалось, в его дом в Майами, где он проживает с женой и новорожденным ребенком, пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля.

В российском посольстве сообщили, что узнали о случившемся из прессы. Американские власти факт ареста пока не подтвердили. Чем именно вызвано взятие под стражу Билалова, также не известно - его адвокат не отвечает на звонки.

В России против Билалова еще в 2013 году завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Чиновника, который возглавлял компанию «Курорты Северного Кавказа», обвиняли в необоснованных тратах бюджетных денег при поездках за рубеж. Ущерб исчислялся сотнями миллионов рублей. Кроме того, к Билалову было много претензий из-за срыва строительства олимпийских объектов в Сочи.