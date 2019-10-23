Песков: США вынудили курдов воевать с турками

Самый близкий союзник курдов, которым когда-то был Вашингтон, бросил их, оставив на границе и таким образом вынудив воевать с турками. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», - подчеркнул Песков.

По его словам, если курдские формирования с вооружениями не покинут территорию, то сирийские пограничники и российская полиция будут вынуждены отойти.

«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», - заключил Песков.

Накануне президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов, чтобы сформировать механизм, при котором будут учтены интересы всех сторон: турецкая получит коридор безопасности, сирийская продолжит путь мирного урегулирования, сохранив свои целостность и суверенитет, а курды смогут избежать гонений и истребления. Этому поспособствует ввод 23 октября подразделений российской военной полиции и сирийских пограничников в зону проведения операции «Источник мира». На все отведено 150 часов.