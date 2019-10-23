В СК возбудили дело по факту гибели рабочих на руднике в Норильске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих сотрудников ГМК «Норильский никель» в шахте рудника «Таймырский». Об этом сообщили в ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Известно, что уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

Инцидент произошел 22 октября. На руднике Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда, расположенную на глубине 1345 метров. Целью рабочих была проверка состояния объекта.

Через несколько часов мужчины не вернулись. Тогда на их поиски отправился горный мастер. Но на связь перестал выходить и он. После этого на поиски троих сотрудников направилась группа. В результате были обнаружены тела рабочих без следов насильственной смерти.