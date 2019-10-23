Жену Зеленского обвинили в неуважении к японской монархии

Жена президента Украины Елена Зеленская надела на интронизацию японского императора Нарухито платье и перчатки светло-желтого цвета. Фотографию с торжественной церемонии первая леди опубликовала в своем Instagram, после чего она сразу же подверглась критике.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», дело в том, что различные оттенки желтого цвета в одежде расцениваются японцами как неуважение к императору. Кроме того, черный и желтый цвета относятся к низшему миру, то есть к стране мертвых и духов.

Большинство пользователей обвинили Зеленскую в неуважении к монарху, который официально вступил на престол 22 октября 2019 года. Впрочем, часть подписчиков, наоборот, восхищалась нарядом первой леди и интересовалась, где его можно приобрести.