Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций правительственных сил в сирийской провинции Алеппо к северо-востоку от города Манбидж. Военнослужащие объезжают укрепленные пункты и следят за порядком на улицах.

Маршрут меняется ежедневно, чтобы избежать любой возможности попасть в засаду.

На дорогах района, который еще недавно патрулировали американские солдаты, теперь находятся «Тигры» российской военной полиции.

Военнослужащие РФ обеспечивают порядок и безопасность у сирийского города Манбидж. Последней остановкой российской военной полиции является мост через Евфрат. Это одна из самых важных точек региона, поскольку через переправу идет основной поток товаров и людей. Безопасность на мосту - одна из приоритетных задач.