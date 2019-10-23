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Чили в огне: число погибших во время беспорядков возросло

Ивана Живкович
09:01 23.10.2019
В стране больше недели продолжаются протесты, вызванные повышением цен на проезд в метро.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Число жертв массовых беспорядков в Чили возросло до 17 человек. На юге страны водитель, недовольный тем, что демонстранты перекрыли дороги, протаранил толпу людей на машине. В результате наезда один человек погиб на месте, еще 8 пострадали. После этого разъяренные протестующие моментально окружили автомобиль и едва не устроили самосуд над мужчиной, который был за рулем.

К масштабным протестам в Чили присоединяются и сотрудники государственных предприятий. В среду, 23 октября, о начале забастовки объявили рабочие крупнейшей в мире компании-производителя меди. В стране введено чрезвычайное положение, а во всех городах, в том числе туристических, действует комендантский час. Между тем власти Чили пошли на уступки демонстрантам. Президент страны Себастьян Пиньера заявил, что правительство подготовило комплекс социальных мер для снижения напряженности в обществе.

Массовые протесты в Чили начались 14 октября после повышения цен на проезд в метро в среднем на 30 песо ($0,042). Акции сопровождаются беспорядками – демонстранты поджигают автомобили, автобусы, поезда, громят станции метрополитена. Спустя неделю президент Чили Себастьян Пиньера дал распоряжение отменить повышение тарифов, однако протесты не прекратились.

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