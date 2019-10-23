Стало известно о состоянии пострадавших в массовой перестрелке под Ростовом
Двое мужчин находятся в реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда
Двое пострадавших при перестрелке под Ростовом в настоящее время находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По данным следователей, во вторник, 22 октября, на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка произошел конфликт, участниками которого стали местные жители. Причиной тому стал выпас скота.
В результате началась перестрелка: погибли пять человек, еще двое были экстренно госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По предварительным данным, конфликтующие применили охотничье ружье.