Стало известно о состоянии пострадавших в массовой перестрелке под Ростовом

Двое пострадавших при перестрелке под Ростовом в настоящее время находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данным следователей, во вторник, 22 октября, на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка произошел конфликт, участниками которого стали местные жители. Причиной тому стал выпас скота.

В результате началась перестрелка: погибли пять человек, еще двое были экстренно госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, конфликтующие применили охотничье ружье.