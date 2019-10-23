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Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае

Ивана Живкович
08:32 23.10.2019
Специалисты не советуют приближаться к хищникам.
© Видео: НГС.НОВОСТИ Красноярск, «ВКонтакте» © Фото: НГС.НОВОСТИ Красноярск, «ВКонтакте»

В городе Дудинка на севере Красноярского края около одного из жилых домов была замечена стая белоснежных полярных песцов. Видео забавных зверьков опубликовано во «ВКонтакте». 

На кадрах видно, что маленькие хищники бегают около мусорных контейнеров в поисках пищи. Точное количество песцов подсчитать сложно – животные слишком активные и, к тому же, сливаются со снегом.

Автор видео утверждает, что оно было сделано в начале октября.

Специалисты советуют жителям обходить на вид милых песцов стороной – дружелюбное поведение животных и отсутствие страха являются первыми признаками бешенства.

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