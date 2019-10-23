Российская военная полиция войдет в зону на границе Сирии и Турции

Подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники сегодня, 23 октября, войдут в 30-километровую зону на границе Сирии и Турции. Речь идет о районах к востоку от города Рас-эль-Айн и к западу от Тель-Абьяда.

Отсюда под совместным российско-сирийским контролем в течение 150 часов будут выведены все курдские вооруженные формирования, после чего начнется совместное патрулирование 10-километровой приграничной полосы турецкими и российскими военными.

Курды должны будут оставить города Таль-Рифат и Манбидж, которые уже контролирует сирийская армия при поддержке российских военных.

Таковы основные положения меморандума, который после переговоров в Сочи приняли президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам российского президента, данные договоренности являются судьбоносными.