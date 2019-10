Ученые восстановили последний день жизни динозавров

Исследователи из Техасского университета смогли добыть образцы грунта из центра кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, благодаря чему удалось воссоздать последний день из жизни динозавров.

По словам ученых, около 66 миллионов лет назад огромный астероид рухнул на Землю в районе, где сейчас находится Мексика. Именно это стало причиной массового вымирания динозавров - исчезли сразу 75% этих существ.

Исследователи извлекли ценные образцы керна на глубине от 500 до 1300 метров ниже уровня морского дна. Одними из главных признаков удара стали расплавленная порода, древесный уголь и отсутствие серы. Кроме того, ученые убеждены, что астероид стал причиной мощного цунами, поднявшегося на сотни метров: оно смыло камни и грязь обратно в кратер.

Палеонтологи убеждены, что изначально место удара было огненной пустыней. Позже вся планета замерзла и начался новый период. Испарившаяся в атмосферу сера позже могла экранировать солнечную радиацию, вызывав кислотный дождь. Все это вызвало глобальные изменения климата и повлекло вымирание динозавров, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее сообщалось, что причиной гибели 75% животного мира на Земле, в том числе и динозавров, на границе мела и палеогена стал именно астероид. К такому выводу пришли ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия).