Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые восстановили последний день жизни динозавров

Наталия Майорова
07:58 23.10.2019
Последний день из жизни пресмыкающихся выдался нелегким: по мнению палеонтологов, упавший на Землю астероид спровоцировал не только мощное цунами, но также кислотный дождь и солнечную радиацию.
Ученые восстановили последний день жизни динозавров
© Фото: pixabay

Исследователи из Техасского университета смогли добыть образцы грунта из центра кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан, благодаря чему удалось воссоздать последний день из жизни динозавров.

По словам ученых, около 66 миллионов лет назад огромный астероид рухнул на Землю в районе, где сейчас находится Мексика. Именно это стало причиной массового вымирания динозавров - исчезли сразу 75% этих существ.

Исследователи извлекли ценные образцы керна на глубине от 500 до 1300 метров ниже уровня морского дна. Одними из главных признаков удара стали расплавленная порода, древесный уголь и отсутствие серы. Кроме того, ученые убеждены, что астероид стал причиной мощного цунами, поднявшегося на сотни метров: оно смыло камни и грязь обратно в кратер.

Палеонтологи убеждены, что изначально место удара было огненной пустыней. Позже вся планета замерзла и начался новый период. Испарившаяся в атмосферу сера позже могла экранировать солнечную радиацию, вызывав кислотный дождь. Все это вызвало глобальные изменения климата и повлекло вымирание динозавров, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее сообщалось, что причиной гибели 75% животного мира на Земле, в том числе и динозавров, на границе мела и палеогена стал именно астероид. К такому выводу пришли ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2019, 23:29
Путин побеседовал по телефону с Асадом после переговоров с Эрдоганом
Дата23.10.2019, 05:30
Бронетанковое небо: кадры десантирования на российско-белорусских учениях под Брестом
Дата23.10.2019, 00:28
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата22.10.2019, 18:40
АПЛ «Князь Владимир» выполнит стрельбу «Булавой» в 2019 году
Дата22.10.2019, 09:59
Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:01 В стране и мире
Видео
Чили в огне: число погибших во время беспорядков возросло
08:57 В стране и мире
Видео
Стало известно о состоянии пострадавших в массовой перестрелке под Ростовом
08:32 В стране и мире
Видео
Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае
08:24 В стране и мире
Видео
Российская военная полиция войдет в зону на границе Сирии и Турции
08:10 В стране и мире
Видео
Российская военная полиция начала патрулирование у сирийского Манбиджа
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кровавая драма: опубликовано видео с места перестрелки под Ростовом
Видео
Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае
Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»
Опубликованы первые «живые» фото нового плацкарта с душем
Бочкарева пожаловалась на травлю
«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.