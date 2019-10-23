Туристы застряли на остановившейся канатной дороге в Алтайском крае

На Алтае из-за упавшего на движущийся трос ветхого дерева остановилась канатная дорога. Инцидент произошел на туристической базе в Белокурихе. В результате семь человек, проезжавших в тот момент по дороге, зависли в воздухе.

К месту инцидента немедленно вызвали 13 сотрудников горнолыжного комплекса и пятерых пожарных. Им пришлось пробираться через густой лес - на это ушло полтора часа. Все это время туристы, в том числе 10-тилетний ребенок, сидели на высоте при температуре воздуха минус 7 градусов. После спасения за медицинской помощью никто из них не обратился.