Названы лучшие для путешествий в 2020 году страны
Всего в рейтинге оказалось 10 стран, среди которых Уругвай, Коста-Рика и Нидерланды.
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Специалисты составили рейтинг стран, которые следует посетить в 2020 году. На первой строчке оказалось Королевство Бутан.
На второй строчке - Англия. А замыкает тройку лидеров Северная Македония.
Более того, в рейтинг вошли островное государство Аруба, Королевство Эсватини, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.
Перечень был составлен экспертами туристического портала Lonely Planet.
Ранее сообщалось, что большинство российских туристов собирается встретить Новый год в жарких странах. Самыми популярными направлениями на праздники в этом году, согласно продажам 120 туроператоров, стали Таиланд, ОАЭ и Турция.