В «Роскосмосе» раскрыли подробности интерфейса нового корабля для туристов

Транспортным пилотируемым кораблем «Союз», который строится для коммерческого полета в 2021 году, сможет управлять один космонавт. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Сейчас экипаж космического судна состоит из командира и двух бортинженеров, а какие-то режимы на панели управления дублируются. В модифицированной версии, подчеркнул Крикалев, интерфейс доработают таким образом, чтобы он был удобен для использования одним космонавтом.

Изначально космическая экскурсия была запланирована как полет на МКС. Но, по словам исполнительного директора «Роскосмоса», теоретически корабль сможет осуществлять и автономную миссию.

Также Крикалев подчеркнул, что корабль для коммерческого полета не входит в программу работы МКС и строится на деньги американской компании Space adventures. В дальнейшем она продаст туристам два места на судне.

Кроме того, исполнительный директор Роскосмоса рассказал, что контрактов с теми, кто будет управлять кораблем, пока нет. Известно только, что это будет профессиональный космонавт.

Space adventures и «Роскосмос» сотрудничают с 2001 года. За это время по программе космического туризма в космосе побывали семь человек.