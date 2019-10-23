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В США задержан экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов

Наталия Майорова
06:53 23.10.2019
В РФ против Билалова в 2013-м году было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями: чиновник обвинялся в необоснованных тратах бюджетных денег при поездках за рубеж.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ахмед Билалов, Facebook

В США задержан экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и фигурант громкого скандала Ахмед Билалов.

В его дом, который находится в Майами, пришли сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля. В настоящее время неизвестно, чем именно вызвано взятие под стражу Билалова. Его адвокат не отвечает на звонки.

В российском посольстве говорят, что узнали о случившемся из прессы и уже направили запрос в Госдеп с требованием прояснить ситуацию.

В России против Билалова в 2013-м году было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Чиновника обвиняли в необоснованных тратах бюджетных денег при поездках за рубеж. Ущерб исчислялся сотнями миллионов рублей.

Кроме того, к Билалову было много претензий, в том числе со стороны президента РФ Владимира Путина. Причиной тому стал срыв строительства олимпийских объектов в Сочи.

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