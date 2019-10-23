Мошенники придумали новый метод кражи денег через смартфон

Мошенники разработали новый способ вывода денежных средств у клиентов банков. Речь идет об установке программы удаленного доступа, сообщил гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

По его словам, за полгода система Secure Bank зафиксировала уже более тысячи попыток вывода денег со счетом физических лиц с помощью схемы с программой удаленного доступа.

«Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от шести до десяти миллионов рублей», - подчеркнул Сачков.

С таким сообщением эксперт выступил на московском международном форуме «Открытые инновации». Мероприятие проходит с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково», уточняет РИА Новости.

Более трети мошеннических киберсхем сейчас приходятся на фишинг, это самый распространенный вид виртуальных преступлений. Второе место по популярности занимает маскировка злоумышленников под кредитные и финансовые компании, а на третьем - привлечение средств в финансовые пирамиды.