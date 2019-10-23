«Главное действующее лицо»: западные СМИ оценили влияние Путина на развитие событий в Сирии

Западные СМИ активно обсуждают итоги саммита в Сочи. По данным The New York Times, договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом значительно усиливают авторитет Москвы в регионе.

Издание отмечает, что Россия стала доминирующей силой на Ближнем Востоке, а ее лидер закрепил за собой роль влиятельного посредника. О том, что Путин теперь - главное действующее лицо в развитии событий в Сирии, говорят и эксперты NBC. По их мнению, от российского лидера теперь зависит судьба курдов, которых США буквально оставили на произвол судьбы.

Сенатор Рэнд Пол на этом фоне призвал Белый дом признать, что план по свержению сирийского президента Башара Асада провалился. В свою очередь, президент США Дональд Трамп в своем Twitter отметил, что с Ближнего Востока могут поступить хорошие новости. Не исключено, что сообщение может быть связано с тем, о чем накануне говорил вице-президент США Майкл Пенс. Он сообщил, что все силы курдов покинули зону безопасности на севере Сирии, как и было условлено с Турцией.