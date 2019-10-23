Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания против Трампа

Тамара Астапенкова
06:15 23.10.2019
Тейлор прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания против Трампа
© Фото: Alex Edelman ZUMAPRESS Globallookpress

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор заявил перед конгрессом, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», - приводит слова заявления Тейлор РИА Новости.

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу. Он сообщил, что президент США хотел, чтобы глава Украины сделал публичное заявление о расследовании.

Тейлор уточнил, что американский посол в ЕС Гордон Сондленд договорился с Зеленским об интервью телеканалу CNN, в котором прозвучат нужные слова, но оно не состоялось.

Билk Тейлор заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине», а сам он входил в «постоянно действующий» канал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2019, 23:29
Путин побеседовал по телефону с Асадом после переговоров с Эрдоганом
Дата23.10.2019, 05:30
Бронетанковое небо: кадры десантирования на российско-белорусских учениях под Брестом
Дата23.10.2019, 00:28
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата22.10.2019, 18:40
АПЛ «Князь Владимир» выполнит стрельбу «Булавой» в 2019 году
Дата22.10.2019, 09:59
Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:15 В стране и мире
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания против Трампа
05:48 В стране и мире
«Они похожи на ИГ*»: политолог о возможном признании «Азова»* террористической организацией
05:00 Армия
Видео
«Тигры» на дорогах Манбиджа: как российская военная полиция обеспечивает порядок в Сирии
04:45 В стране и мире
«Украденный» ребенок: жительница Ярославской области пытается забрать родную дочь у опекунов
04:22 В стране и мире
Бутина может прилететь в Москву 26 октября
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»
Диетолог назвал продукты, с которыми не стоит пить чай
Опубликованы первые «живые» фото нового плацкарта с душем
Бочкарева пожаловалась на травлю
«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер
Ученые обнаружили причину неизлечимости рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.