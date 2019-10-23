Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания против Трампа

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор заявил перед конгрессом, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи, к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», - приводит слова заявления Тейлор РИА Новости.

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу. Он сообщил, что президент США хотел, чтобы глава Украины сделал публичное заявление о расследовании.

Тейлор уточнил, что американский посол в ЕС Гордон Сондленд договорился с Зеленским об интервью телеканалу CNN, в котором прозвучат нужные слова, но оно не состоялось.

Билk Тейлор заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и адвокат президента Руди Джулиани являлись частью «неформального канала политики США на Украине», а сам он входил в «постоянно действующий» канал.