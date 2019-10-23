«Они похожи на ИГ*»: политолог о возможном признании «Азова»* террористической организацией

Участники украинского полка «Азов»* являются террористами, которые совершают преступления, похожие на те, что совершают боевики «Исламского государства»*. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с «Радио Спутник», комментируя заявление «Азова»* в ответ на намерение американских конгрессменов внести полк в список террористических организаций.

«Они ("Азов"* - прим. ред.) много на себя берут, выступая от имени всей Украины. Это террористическая организация, они совершают преступления, очень похожие на то, что творят террористы ИГ*. Их не так много, но они влияют на действия вооруженных сил в Донбассе. Было бы правильно, если бы их в США назвали террористической организацией», - сказал Дудчак.

Специалист отметил, что необходимо «совместными усилиями бороться с террористами, где бы они ни появлялись». При этом политолог подчеркнул, что у украинского государства «с этим какие-то проблемы», поскольку руководство Незалежной не может «унять бандитов, которые издеваются над мирным населением, занимаются грабежами и убийствами».

«Когда появляются видео об их (участников ”Азова”* - прим. ред.) деятельности, волосы дыбом становятся от того, что такое происходит в XXI веке. Это террористы - двух мнений быть не может», - резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты хотят признать «Азов»* террористической организацией. Соответствующее обращение с требованием включить украинский полк в перечень запрещенных в Америке структур направил председатель комитета по противодействию терроризму Макс Роуз.

В ответ на это в «Азове»* заявили, что намерения американской стороны являются «информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность». Соответствующее заявление было опубликовано в понедельник на сайте полка.

*«Азов»; «Исламское государство» (ИГ; ИГИЛ) - террористические организации, запрещены в РФ