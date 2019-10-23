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«Украденный» ребенок: жительница Ярославской области пытается забрать родную дочь у опекунов

Роман Захаров
04:45 23.10.2019
Чтобы не возвращать ребенка родной матери, приемные родители увезли девочку в другой регион, где не стали вставать на учет.
«Украденный» ребенок: жительница Ярославской области пытается забрать родную дочь у опекунов
© Фото: Stefan Jaitner, dpa, Globallookpress

В 2016 году жительницу Ярославской области Наталью Баженову ограничили в родительских правах, после чего органы опеки забрали у нее троих детей на срок до полугода. За отведенное время женщина смогла устранить проблемы, послужившие причиной для изъятия несовершеннолетних. После этого ей вернули сына, старшей дочери к тому моменту исполнилось 18 и она сама приняла решение о возвращении к родной матери, а вот младшую дочь Настю вернуть не получается до сих пор, сообщает RT в своем проекте «Не один на один».

Баженова попыталась решить этот вопрос через суд, однако опекуны девочки переехали в Краснодарский край, где, вопреки законодательству, сначала решили не вставать на учет. Сделали они это лишь узнав о том, что к делу подключились правоохранительные органы.

Эксперты считают, что это не освободит приемных родителей от ответственности, поскольку речь идет о достаточно серьезном правонарушении. Кроме того, вопросы возникли и к опеке, которая допустила подобную ситуацию.

«Пока мама восстанавливается в родительских правах, опекуны почему-то решили, что они и есть родители и знают, что лучше для девочки, при этом никаких прав они на это не имели и переступили закон. Мы будем дальше добиваться того, чтобы виновные понесли ответственность, а девочка вернулась в семью, к своим кровным братьям и сестрам», - прокомментировал инцидент уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Стоит отметить, что органы опеки изначально не могли разлучать детей, поскольку, согласно закону, это разрешается делать лишь по очень веским причинам.

Адвокат по ювенальным делам Антон Жаров убежден, что опекунов Насти необходимо отстранить от выполнения обязанностей, так как они грубо нарушили права своей подопечной. Также, по мнению юриста, правоохранительные органы должны проверить, почему ярославская опека позволила увезти ребенка в неизвестном направлении.

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