«Зря топчетесь по меморандуму»: Шойгу упрекнул журналиста на пресс-конференции по Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал замечание журналисту во время совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым пресс-конференции по результатам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Руководитель оборонного ведомства упрекнул представителя СМИ в том, что он наступил на лежащий на полу лист с распечатанным текстом меморандума.

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», - сказал Шойгу, обращаясь к корреспонденту.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил недостаток хороших манер у другого журналиста. Во время пресс-конференции главы российских ведомств следили, чтобы все представители СМИ успели задать свои вопросы, однако некоторые из них пытались обратиться к министрам несколько раз, при этом не представляясь.

«Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю», - сказал глава МИД РФ, обращаясь к одному из журналистов.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России провели длительные переговоры, в рамках которых обсуждалась ситуация в Сирии. Стороны подписали меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Тем самым, плюсы от этого получают все: САР избавляется от террористов, Турция получает зону безопасности, а Россия усиливает свое присутствие в Турции.