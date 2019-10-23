Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Зря топчетесь по меморандуму»: Шойгу упрекнул журналиста на пресс-конференции по Сирии

Роман Захаров
03:55 23.10.2019
Сергей Шойгу и Сергей Лавров дали совместную пресс-конференцию по результатам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Зря топчетесь по меморандуму»: Шойгу упрекнул журналиста на пресс-конференции по Сирии
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сделал замечание журналисту во время совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым пресс-конференции по результатам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Руководитель оборонного ведомства упрекнул представителя СМИ в том, что он наступил на лежащий на полу лист с распечатанным текстом меморандума.

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», - сказал Шойгу, обращаясь к корреспонденту.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил недостаток хороших манер у другого журналиста. Во время пресс-конференции главы российских ведомств следили, чтобы все представители СМИ успели задать свои вопросы, однако некоторые из них пытались обратиться к министрам несколько раз, при этом не представляясь.

«Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от Russia Today, ни у кого хороших манер я не наблюдаю», - сказал глава МИД РФ, обращаясь к одному из журналистов.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и России провели длительные переговоры, в рамках которых обсуждалась ситуация в Сирии. Стороны подписали меморандум, фактически являющийся планом мирного урегулирования турецко-курдской проблемы.

Россия и Турция договорились о совместном мониторинге и выявлении террористических ячеек на территории Сирии. Тем самым, плюсы от этого получают все: САР избавляется от террористов, Турция получает зону безопасности, а Россия усиливает свое присутствие в Турции. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2019, 23:29
Путин побеседовал по телефону с Асадом после переговоров с Эрдоганом
Дата22.10.2019, 05:52
Сквозь воду на БТР: лучшие кадры российско-белорусских учений в Бресте
Дата23.10.2019, 00:28
«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата22.10.2019, 18:40
АПЛ «Князь Владимир» выполнит стрельбу «Булавой» в 2019 году
Дата22.10.2019, 09:59
Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:45 В стране и мире
«Украденный» ребенок: жительница Ярославской области пытается забрать родную дочь у опекунов
04:22 В стране и мире
Бутина может прилететь в Москву 26 октября
03:55 В стране и мире
«Зря топчетесь по меморандуму»: Шойгу упрекнул журналиста на пресс-конференции по Сирии
03:48 В стране и мире
Видео
Кровавая драма: опубликовано видео с места перестрелки под Ростовом
03:24 В стране и мире
Видео
Белые медведи, ледяная вода и нападение моржа: как прошла экспедиция РГО на архипелаг Земля Франца-Иосифа
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»
Диетолог назвал продукты, с которыми не стоит пить чай
Опубликованы первые «живые» фото нового плацкарта с душем
Бочкарева пожаловалась на травлю
«Тело уже не то»: Шварценеггер рассказал, как чуть не умер
Ученые обнаружили причину неизлечимости рака
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.