Белые медведи, ледяная вода и нападение моржа: как прошла экспедиция РГО на архипелаг Земля Франца-Иосифа

О географических открытиях, научных экспериментах и об условиях, в которых проходила экспедиции Северного флота и Русского географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа, рассказали ее участники. В Арктике ученые провели полтора месяца.

Это была самая долгая экспедиция в Арктику за последние 30 лет. Она продолжалась почти два месяца. Участники доказали, что эпоха первооткрывателей не ушла в историю. В акватории нашли пять новых островов в бухте Визе.

«В основу легли те открытия, которые были в прошлом году. В этот раз мы убедились, что это так ледники разрушаются, зачастую открывают вот земные участки», - говорит руководитель Комплексной экспедиции, командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Глобальное потепление заставляет полюса обнажать новые территории. Раньше острова скрывались под толщей льда.

Участники этой экспедиции повторили маршрут сразу нескольких исследователей и посетили самую северную точку Евразии - мыс Флигели.

С северной земли на большую привезли артефакты. По этим предметам будет воссоздан быт прошлого.

Айсберги, суровый климат - все это не единственные препятствия во время экспедиции. Участникам мероприятия пришлось встретиться с белыми медведями, они рисковали оказаться в ледяной воде, когда высаживались на надувных лодках и в этот момент их также атаковала моржиха. Клыками животное пробило лодку сразу в двух местах. Стремительно набирая воду, судно кое-как дотянуло до берега.

Арктика - по-прежнему тайна и магнит для ученых. Там, где другие даже работать бояться, живет два процента населения нашей страны. В Заполярье строят заводы, Северный морской путь - магистраль, которая не пустует ни дня. Освоение Арктики - это ключ к будущему богатству России. Следующая экспедиция на Землю Франца-Иосифа отправится в 2020 году.