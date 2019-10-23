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В Вашингтоне заявили о выводе сил курдов из зоны безопасности в Сирии

Тамара Астапенкова
03:22 23.10.2019
Вице-президент США Майк Пенс сообщил о продолжении дискуссии с Турцией по поводу постоянного перемирия в САР.
В Вашингтоне заявили о выводе сил курдов из зоны безопасности в Сирии
© Фото: Aboud Hamam, dpa, Globallookpress

Силы курдов выведены из зоны безопасности в Сирии. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс. Он также уточнил, что продолжаются дискуссии с Турцией по поводу постоянного перемирия в САР.

«Мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных... Наша команда продолжала консультации с обеими сторонами (курдами и турками) в надежде на то, что скоро будет достигнуто постоянное перемирие. Эти дискуссии ведутся», - приводит слова Пенса РИА Новости.

Политик добавил, что на данный момент существуют возможности для «прочного перемирия».

Ранее формирования курдов сообщили Вашингтону о том, что покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с условиями соглашения. Соответствующее письмо было отправлено вице-президенту Майку Пенсу.

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