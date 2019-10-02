«Поставить точку»: сестра Игоря Дятлова призвала продолжить расследование гибели группы

Все родственники погибших заинтересованы в том, чтобы дело было всесторонне и объективно расследовано, заявила на пресс-конференции в Екатеринбурге родная сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

«Понятно, что что-то здесь есть необычное, потому что настолько долго длится эта ситуация, и какой интерес вызывает все, что связано с этой трагедией. Безусловно, что бы там ни случилось, хотелось бы поставить точку, чтобы успокоились и мы, родственники, и успокоились ребята», - сказала Перминова.

В свою очередь, адвокат Евгений Черноусов призвал центральный аппарат Следственного комитета возбудить уголовное дело по данному факту, а также предотвратить вскрытие могил и уничтожение вещественных доказательств.

Юрист отметил, что в ближайшее время соответствующие письма будут переданы в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет РФ и президенту страны.

Трагедия произошла в Свердловской области, по данным специалистов, в ночь на второе февраля 1959 года. Группа туристов под предводительством Игоря Дятлова в составе девяти человек погибла при неизвестных обстоятельствах. Сейчас существуют десятки разных версий случившегося.