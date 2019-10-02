Органы опеки забрали у матери-одиночки детей, когда она легла на операцию

Следственный комитет в Челябинской области проводит проверку действий органов опеки, забравших пятерых детей у матери-одиночки Нины Пугачевой.

Скандальный инцидент произошел некоторое время назад. Женщина легла больницу на плановую операцию, а дети остались с ее сожителем. Однако прибывшие чиновники их забрали, заявив, что мужчину нельзя считать законным представителем несовершеннолетних.

«Они приехали на "ГАЗели" без постановления и документов. После окончания рабочего дня! Сказали, что Сергей не кровный родственник и дети с ним оставаться не могут», - рассказала Пугачева проекту RT «Не один на один».

От женщины, по ее собственному признанию, требовали подписать добровольный отказ от детей, но Пугачева отказалась.

Тем не менее, после возвращения из больницы, детей так и не вернули. Дело в том, что дом Пугачевых признан непригодным для жизни. Но и получить жилье по социальному найму у матери-одиночки не получается: городская администрация против. Пугачевым предложили снять дом, но ежемесячная выплата оказалась слишком высока для семьи.

Женщина уверена: этот конфликт и стал причиной того, что ее разлучили с детьми.

Между тем, история с изъятием детей у Пугачевой уже заинтересовала следователей.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Челябинской области разобраться в ситуации.