Названы кандидаты на «Оскар» за главную мужскую роль

Определились основные претенденты на премию «Оскар» за главную мужскую роль. Ими стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Студия Sony приняла решение выдвинуть Ди Каприо на «Оскар» за главную мужскую роль в картине «Однажды... в Голливуде», а Брэда Питта - за роль второго плана. По мнению кинокритиков, такое решение является вполне логичным и в данном случае у Питта, который сыграл дублера, больше шансов получить награду.

Кроме того, Sony номинировала на «Оскар» Мэттью Райса и Тома Хэнкса за ленту «Прекрасный день по соседству». Райса - за главную мужскую роль, Хэнкса - за роль второго плана, сообщает Indiewire.

Также своих кандидатов выдвинула киностудия A24: Роберта Паттинсона за главную мужскую роль и Уиллема Дэфо за роль второго плана в фильме «Маяк».

Стриминговая платформа Netflix, в свою очередь, выдвинула на «Оскар» актеров, исполнивших роли в фильме «Два папы». Джонатан Прайс может претендовать на награду за главную мужскую роль. Энтони Хопкинс - за роль второго плана. Стоит отметить, что Прайс, ранее ни разу не номинировался на «Оскар».