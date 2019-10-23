Врач рассказал, почему осенью опасно пить кофе

Употребление большого количества кофе в сезон простуд может плохо повлиять на организм человека. Об этом рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, кофеин активно выводит воду из организма, а обезвоживание ведет к снижению иммунитета и увеличению риска заражения гриппом и ОРВИ.

«Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры», - сказал Тяжельников агентству «Москва».

Он также порекомендовал почаще пить некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы и настои трав, а также включить в рацион свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин C.