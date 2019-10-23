Квартирный вопрос: у пенсионерки могут забрать ребенка из-за «корысти»

В Москве у пенсионерки отбирают шестилетнего внука, которого суд решил отправить в детский дом. А саму бабушку при этом лишил статуса опекуна. Все якобы из-за ее корысти. Пожилая женщина сдавала квартиру внука и, по мнению суда, нарушила имущественные права ребенка. Проще говоря, наживалась на нем. Никаких других претензий к бабушке нет: мальчик был окружен заботой и жил в достатке.

Маленький Денис называет одиночеством первую половину своей жизни - с родителями. Мама организовала наркопритон. Папу посадили в тюрьму. Опека передала Дениса двоюродной бабушке Ирине Леонидовне Королевой.

Сейчас мальчик разучивает гаммы на фортепиано. Недавно вернулся с отдыха на море. Чтобы обеспечить ребенка пенсионерка даже стала подрабатывать. Но вопреки всему этому соцзащита неожиданно решила: Денису будет лучше в детском доме.

«Это не только для меня был бы гром, но и для ребенка. Мы уже 4 числа должны были лететь в Турцию. И он ждал. Уже друзей в садике начал звать с собой», - рассказала «Звезде» опекун Дениса Ирина Королева.

Главная причина такого решения органов опеки заключается в том, что квартиру, которая принадлежит мальчику, опекун сдавала, чтобы оплачивать за нее же коммуналку. Суд посчитал все эти деньги и записал на корыстный счет бабушки. Якобы она их присвоила себе. Квартиру опечатали.

Когда «Звезда» попыталась получить разъяснения по данной ситуации у главы соцзащиты района Царицыно ЮАО Москвы Максима Сотникова, где зарегистрированы бабушка и ее внук, чиновник отказался давать комментарии.

Ирина Леонидовна, в свою очередь, утверждает, что сдавала все отчеты о тратах на мальчика.

«Нашелся формальный повод или иная причина, которая нам пока не известна. Ребенок нормально содержится, нормально питается, нормально развивается, живет в удовлетворительных условиях. Или, как говорят профессиональные юристы, появилась третья сторона. Это то лицо, которое заинтересовано в определенном исходе дела», - прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист Руслан Курушин.

Опекун мальчика согласна с юристом. Денис с рождения прописан в квартире отца, которая наполовину принадлежит некому риелтору. Он пытался продать и свою долю, и Дениса. Просил бабушку выписать мальчика. Она не соглашалась.

«И он стал писать жалобы на меня в соцзащиту. Что я плохая бабушка», - вспоминает Ирина Королева.

Это один из способов давления на нее, считает бабушка ребенка. И добавляет, претензии от соцопеки начались именно после того, как сам риэлтор узнал про то, что она сдает квартиру Дениса.

Вся эта истории с лишением опекунства происходит на фоне того, что рассказывают о бабушке и внуке соседи и родители его друзей из детского сада.

«Я видела, что это обычный, любящий, теплый, интеллигентный человек. И любящая бабушка. Которая готова все сделать для своего ребенка. И я просто не ожидала, что с ней, с Денисом может такое случиться», - говорит мама одногруппника Дениса Валентина Турбина.

Впрочем, благодаря СМИ история не осталась без внимания. Следственный комитет РФ уже занялся проверкой. Под личный контроль ситуацию взяла детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Наш сотрудник аппарата будет присутствовать при следующем совещании и надеюсь, по результатам этой встречи будет принято необходимое решение. Мы их ждем в ближайшие дни», - рассказала журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

А Ирина Королева уже готовится к очередному суду. От его результатов может зависеть, где мальчик встретит Новый год.