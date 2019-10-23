Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

Белок GDF11 помогает бороться со старением и защищает организм от рака. К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера.

Группа специалистов провела несколько экспериментов на мышах. Было установлено, что GDF11 помогает имитировать действие диет, доказавших свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Помимо этого, инъекции белка старым грызунам помогали лучше восстанавливаться кровеносным сосудам в мозге и усиливали нейрогенез, пишет портал MedicalXpress.

По словам профессора Пьера-Мари Льедо открытие «обнадеживает и поддерживает идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, например ожирения и нейродегенеративных заболеваний».