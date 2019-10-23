Курдский главком поблагодарил Россию за заключенный с Турцией меморандум

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо. Они обсудили осуществление мероприятий в рамках меморандума, заключенного главами России и Турции в Сочи.

Абдо выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за сохранность курдских формирований и за способствование мирному урегулированию непростого курдско-турецкого вопроса.

«В настоящее время подразделения военной полиции России и сирийских войск развертываются во многих регионах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку. Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей», - заявил Абдо во время беседы по конференцсвязи.

Напомним, начатая Турцией 9 октября операция «Источник мира» была прекращена по итогам длительных двусторонних переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и заключенного между странами меморандума о сохранении территориальной целостности Сирии.