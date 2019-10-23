Космический монстр: обнаружена одна из первых галактик Вселенной

Международный коллектив астрономов обнаружил одну из первых гигантских галактик Вселенной. Ее свету понадобилось 12,5 миллиардов лет, чтобы дойти до Земли. По полученным данным, галактика отличается особенной активностью: она превосходит Млечный Путь по темпам образования новых звезд в 100 раз.

Идущий от галактики свет зафиксировал комплекс телескопов ALMA. Ученые назвали обнаруженный объект поистине монструозным. Ранее исследователи могли лишь предполагать, что на заре развития Вселенной существовали подобные «монстры», но прямых доказательств тому не было.

Обнаруженная галактика скрыта под облаками космической пыли, нагретой звездами. Чтобы «прорваться» сквозь них, необходима гораздо более мощная аппаратура, чем имеется у астрономов в наличии. Поэтому на 2021 год запланирован запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который призван решить данную проблему. Об открытии ученых сообщает издание Astrophysical Journal.

Помимо более пристального рассмотрения найденной галактики, телескоп также поможет найти схожие с ней по строению и размерам, которые еще могут быть, и покажет, насколько подобные галактики действительно велики и как быстро растут.