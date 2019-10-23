Украинцев признали самыми бедными в Европе

Граждане Украины имеют самую низкую покупательскую способность в Европе, наряду с Молодовой и Косово. К таком выводу пришли аналитики компании Growth from Knowledge (GfK) в исследовании 2019 года.

В среднем покупательская способность в Европе оценивается в 14 749 евро на душу населения. С прошлого года этот показатель вырос на 3,5%.

Самый высокий результат среди отдельных стран получил Лихтенштейн: его гражданам доступно 67 550 евро, что почти в пять раз выше среднего показателя. Следом идут Швейцария (42 067 евро) и Люксембург (35 096 евро).

Выше среднего покупательскую способность имеют 16 государств, ниже этой черты – 26. Последнее место в рейтинге занимает Украина с показателем в 1830 евро, говорится на сайте аналитической компании.

Под покупательской способностью специалисты подразумевают располагаемый доход после вычета налогов, с учетом любых государственных пособий. В исследовании указан уровень покупательской способности на человека в год. Эти деньги люди тратят на жилье, еду, иные товары, на коммунальные и другие услуги, отпуск и развлечения.