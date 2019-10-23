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Еврокомиссия порекомендовала Хорватию для вступления в Шенгенскую зону

Тамара Астапенкова
02:22 23.10.2019
В обнародованном документе говорится, что страна приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов.
Еврокомиссия порекомендовала Хорватию для вступления в Шенгенскую зону
© Фото: pixabay

Хорватия выполнила все необходимые условия для присоединения к шенгенской зоне. С такими рекомендациями выступила Еврокомиссия в обнародованном 22 октября докладе.

Оценка предпринятых Хорватией мер была начата еще в 2016 году. Страны Евросоюза, претендующие на присоединение к шенгенской зоне, проходят ряд оценок, которые могут подтвердить выполнение всех необходимых для присоединения к «шенгену» условий. Например, сумеет ли страна взять на себя ответственность за контроль внешних границ от имени других государств.

«ЕК считает на основе результатов оценки, начатой в 2016 году, что Хорватия приняла необходимые меры по соблюдению условий для полного применения шенгенских правил и стандартов», - говорится в обнародованном Еврокомиссией документе.

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что страны, входящие в шенгенскую зону, предпримут «правильные шаги», чтобы Хорватия стала «полноправным членом в ближайшее время».

Окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет ЕС, которому Еврокомиссия вынесет свои рекомендации на рассмотрение, сообщает РИА Новости.

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