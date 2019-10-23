За 13 часов из России в ЮАР: как прошел исторический перелет «Белых лебедей»

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 впервые совершили посадку в Южно-Африканской Республике. «Белые лебеди» проделали путь длиной в 13 часов и преодолели 11 тысяч километров.

Во время своего путешествия ракетоносцы пролетели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также над Индийским океаном. Находясь в пути, они выполнили дозаправку.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители Ирана и ЮАР. Полет «Белых лебедей», между тем, выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Помимо Ту-160 в ЮАР также прибыли самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Целью визита стало развитие двустороннего военного сотрудничества и стратегического партнерства.

Ранее «Звезда» продемонстрировала ночную дозаправку Ту-160 в воздухе. Процесс происходил на высоте в несколько тысяч метров на огромной скорости. На записи видно, как Ту-160 подходит к Ил-78 на расстояние нескольких метров, затем происходят стыковка и перекачка топлива.