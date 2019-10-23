США призвали Турцию «быть осторожной» при заключении сделки с Россией

Соединенные Штаты «предупредили» Турцию и другие страны о том, что им якобы следует быть осторожными при заключении сделок с Россией. С заявлением выступил высокопоставленный представитель администрации США.

Слова чиновника были связаны с договоренностями России и Турции относительно ситуации в Сирии. По его словам, Штаты собрались «внимательно следить» за соблюдением прав граждан, которое проживают в тех областях, которых они касаются.

«Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными», - цитирует спикера РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил отозвать санкции, наложенные на Турцию после начала операции «Источник мира» на севере Сирии. Это случилось сразу после прекращения огня с турецкой стороны, которое стало результатом двусторонних переговоров президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.