Дроиды и полиция: на «Интерполитехе - 2019» показали передовые разработки для силовых структур

Интеллектуальные БПЛА, отслеживающие преступников, шлемы дополненной реальности полиции, цифровые очки, определяющие личность человека – все это разработки, представленные на выставке «Интерполитех - 2019» в Москве.

Экспозиции, представленные на ВДНХ, посетил вице-премьер Юрий Борисов. Он ознакомился с дроидами, способными проверять отпечатки пальцев и данные личных документов, беспилотными автомобилями, на которых вскоре может появиться полицейская окраска, и многими другими инновационными разработками.

Ценность новых разработок, прежде всего, в уникальных алгоритмах обработки информации, в использовании популярных нейросетей и глубокого обучения.

Вместе с Борисовым разработки также оценил глава МВД Владимир Колокольцев. По словам вице-премьера, «Интерполитех» с каждым годом только увеличивает и без того высокий заслуженный авторитет.

«Он превратился в ведущую площадку, где можно обеспечить конструктивный диалог между силовыми структурами и разработчиками, производителями специальной техники, специальных средств и вооружений», - заявил Борисов.

В «Интерполитехе» приняли участие не только российские, но и зарубежные предприниматели. В особенности представители Китая проявили большой интерес к России, заявив, что оружие, производящееся в РФ, всегда отличаются высоким качеством, а вкупе с китайской техникой и вовсе создает неповторимый союз.

Выставка «Интерполитех» проходит уже 13-й раз. Вся представленная техника заняла более 25 тысяч квадратных метров, часть из которых возможно поступит на вооружение сразу после выставки, которая закончится 25 октября.