Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по видеоконференцсвязи с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо. Также в переговорах принял участие первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

Шойгу обсудил с Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи. Министр довел Мазлуму Абдо планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы.

Глава ведомства подчеркнул, что мирным жителям населенных пунктов, находящихся в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы, нет необходимости покидать свои дома. Гарантом их безопасности будут подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники.

Мазлум Абдо, со своей стороны, заявил, что «хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию и президента Владимира Путина за сохранение в безопасности курдского народа и за шаги, которые предприняты для прекращения боевых действий».

«В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку… Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей», - сказал Мазлум Абдо.

Напомним, операция «Источник мира», начатая турецкой стороной 9 октября, прекратилась по итогам двусторонних переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и заключенного между странами меморандума о сохранении территориальной целостности Сирии.