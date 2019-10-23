В Ульяновске передали на летные испытания тяжелый транспортник Ил-76МД-90А

На ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» завершено строительство нового тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он построен в рамках контракта с Министерством обороны Российской Федерации и вскоре пополнит базирующийся в Ульяновске авиаполк ВТА.

В настоящий момент эксперты летно-испытательной станции «Авиастар-СП» отрабатывают топливную систему нового транспортника. Летный образец Ил-76МД-90А находится в стадии наземных испытаний.

Напомним, Ил-76МД-90А – это глубоко модернизированная версия Ил-76МД. В соответствии с контрактом Минобороны, предприятие должно поставить военно-транспортной авиации 39 лайнеров данного типа до 2020 года, и это самый крупный заказ в истории российской авиации. Самолет предназначен для перевозки войск, тяжелой крупногабаритной техники и грузов, а также десантирования личного состава, техники и грузов парашютным и посадочным способом, также может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров.