Шойгу поздравил военных финансистов с 101-летием специальности

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды лучшим сотрудникам финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ. В этом году она отметила свою 101-ю годовщину.

Поздравляя сотрудников с профессиональным праздником, Шойгу подчеркнул их важную роль в поддержании боеготовности армии и передал свои пожелания.

«Я хотел бы пожелать… хорошего крепкого здоровья, чтобы дальше с доблестью и честью выполнять возложенные на нас обязанности. Обязанностей огромное количество – это и, в первую очередь, обеспечение денежным довольствием, пенсионное обеспечение, выполнение всех обязательств по нашим многочисленным задачам, в которых нуждается и наша военная медицина, наше образование и наша культура. Нельзя ни о ком забыть», – сказал он.

Шойгу напомнил, что в послужном списке военных финансистов – фронты Гражданской и Великой Отечественной войны, модернизация армии и флота, миротворческие операции, помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом.