Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу поздравил военных финансистов с 101-летием специальности

Анна Касаткина
21:15 23.10.2019
Министр обороны подчеркнул важную роль финансово-экономической службы в поддержании боеготовности армии.
Шойгу поздравил военных финансистов с 101-летием специальности
© Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды лучшим сотрудникам финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ. В этом году она отметила свою 101-ю годовщину.

Поздравляя сотрудников с профессиональным праздником, Шойгу подчеркнул их важную роль в поддержании боеготовности армии и передал свои пожелания.

«Я хотел бы пожелать… хорошего крепкого здоровья, чтобы дальше с доблестью и честью выполнять возложенные на нас обязанности. Обязанностей огромное количество – это и, в первую очередь, обеспечение денежным довольствием, пенсионное обеспечение, выполнение всех обязательств по нашим многочисленным задачам, в которых нуждается и наша военная медицина, наше образование и наша культура. Нельзя ни о ком забыть», – сказал он.

Шойгу напомнил, что в послужном списке военных финансистов – фронты Гражданской и Великой Отечественной войны, модернизация армии и флота, миротворческие операции, помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.10.2019, 16:14
Опубликованы первые кадры прибытия военной полиции РФ в сирийский Кобани
Дата23.10.2019, 18:28
Ночная дозаправка «Белого лебедя»: кадры с борта Ту-160
Дата23.10.2019, 12:27
Макгрегор захотел взять реванш у Нурмагомедова
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата23.10.2019, 14:28
Разработчик раскрыл подробности о серийном облике БПЛА С-70 «Охотник»
Дата22.10.2019, 09:59
Т-34 против вундерваффе: как легендарный танкист Александр Оськин уничтожил «чудо-оружие» немцев
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:20 В стране и мире
За 13 часов из России в ЮАР: как прошел исторический перелет «Белых лебедей»
21:01 В стране и мире
В Ульяновске передали на летные испытания тяжелый транспортник Ил-76МД-90А
20:20 Армия
Фомин провел встречу с министром обороны ЦАР
20:11 В стране и мире
Медведев провел встречу с Медведчуком
19:43 В стране и мире
Военная полиция России впервые совершила патрулирование на севере Сирии
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кличко попытался выбить телефон из рук мужчины: видео
Десятки «джокеров» в Ливане вышли на протесты
Видео
Кровавая драма: опубликовано видео с места перестрелки под Ростовом
Видео
Песцы «оккупировали» двор жилого дома в Красноярском крае
Лидер Rammstein опубликовал фото на «Ленфильме»
Опубликованы первые «живые» фото нового плацкарта с душем
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.