Россия призвала США уничтожить запасы химоружия

Россия призывает США ликвидировать оставшиеся запасы химического оружия. Такое заявление на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН сделал заместитель постпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Он напомнил, что в 2017 году Россия завершила ликвидацию своего химического арсенала, уничтожив порядка 40 тысяч тонн оружия.

«Призываем США последовать нашему примеру и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ», - цитирует Белоусова РИА Новости.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) оказалась «расколота» из-за дела Скрипалей и политизации сирийского химического досье, отметил он. Белоусов также добавил, что Россия выступает за создание беспристрастного и высокопрофессионального механизма под эгидой Совета безопасности ООН для расследования случаев химического терроризма на Ближнем Востоке.

Ранее портал WikiLeaks опубликовал доклад, в котором назвал предвзятым отчет ОЗХО о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году. Независимая комиссия постановила, что его выводы были «ошибочны и мало связаны с фактами», а ключевая информация – скрыта.