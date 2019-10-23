Силуанов назвал основную цель наставников конкурса «Лидеры России»

Главной задачей наставничества на конкурсе управленцев «Лидеры России» является помощь молодым людям в личностном росте. Об этом заявил министр финансов РФ и один из наставников Антон Силуанов.

В этом году на конкурс поступило уже более 150 тысяч заявок. Борьба пройдет в три тура, лучших из лучших определят весной 2020 года. Победители получат в наставники топ-менеджеров крупнейших компаний и высокопоставленных государственный деятелей.

«Люди, которые приходят к нам, очень квалифицированные. Вопрос – как мы с ними взаимодействуем, какой смысл наставничества? Смысл очень простой – человек, который попробует себя в бизнесе, захочет расширять сферу своего кругозора, сферу своего применения. Человек должен расти, и наша задача – помочь ему в этом», - пояснил Силуанов.

Первый – дистанционный – этап конкурса начнется уже через несколько дней. Регистрация же будет длиться вплоть до 27 октября.