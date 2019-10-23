Медведев провел встречу с Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком. На встрече обсуждались вопросы возможного двустороннего сотрудничества с партией «Единая Россия».

На внеочередных выборах в Верховную раду Украины «Оппозиционная платформа» заняла второе место, получив 37 мест. Медведев поздравил с этим Медведчука, отметив, что результаты голосования говорят о желании украинского народа восстановить отношения с Россией.

Украинский политик, в свою очередь, назвал межпартийную работу важным инструментом для нормализации отношений двух стран.