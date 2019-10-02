Стратегический характер отношений: как прошла встреча Путина и Пашиняна на ЕврАзЭС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Как отметил Пашинян, Армения считает Россию стратегическим партнером и настроена на углубление отношений между странами.

«Я уверен, что наши отношения действительно будут все сильнее и сильнее. По крайней мере, мы настроены таким образом», - сказал премьер.

Российский лидер подтвердил стратегический характер отношений двух стран и поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕврАзЭС.

«Наши отношения скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей отношений наших народов», - подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о результатах заседания, президент отметил, что «они действительно хорошие и с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран».