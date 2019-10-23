Военная полиция России впервые совершила патрулирование на севере Сирии в соответствии с условиями меморандума, заключенного главами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Министерстве обороны России сообщили, что в 12 часов дня 23 октября 2019 года колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

Местные жители тепло приветствовали российских военнослужащих на пути их следования. В населенном пункте Кобани они встретились с местным руководством и переговорили на тему реализации положений заключенного меморандума.

Российские военнослужащие будут следить за безопасностью населения и поддерживать порядок в обозначенных соглашением районах, а также окажут содействие в выводе подразделений курдов и их вооружения.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов, но по их итогам стороны заключили меморандум, согласно которому курдско-турецкий вопрос решился мирным путем, а турецкая военная операция «Источник мира» была прекращена.