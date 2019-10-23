Бронзовый воин: работа над Ржевским мемориалом Советскому солдату подходит к концу

Завершается работа над грандиозным проектом Ржевского мемориала Советскому солдату. Бронзовую композицию высотой в 25 метров будет установлена на месте одних из самых кровопролитных боев.

Мемориал представит собой собирательный образ участников одной из наименее изученных военных операций, Второй Ржевско-Сычевской: она проводилась с 25 ноября по 20 декабря 1942 года. Она получила название «Марс» и помогла выполнить задачу по оказанию помощи советским войскам, перешедшим в успешное контрнаступление под Сталинградом.

В центре композиции – солдат, которого поднимают ввысь летящие журавли. Отливке из бронзы предшествует ювелирная работа с воском: с его помощью мастера устраняют последние шероховатости.

Изваяние состоит из почти 600 различных элементов, весом от 50 до 100 килограммов каждый. Самая трудная задача – передать взгляд; но с ней скульпторы успешно справились. Сейчас неподалеку от федеральной трассы М9, где будет располагаться бронзовый воин, уже возводят 10-метровый постамент.