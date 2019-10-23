«Обгонял на красный свет»: очевидцы поделились деталями жуткой аварии в Петербурге

Свидетели аварии с девятью пострадавшими в Санкт-Петербурге рассказали об обстоятельствах происшествия. По их словам, водитель одного из автомобилей выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел днем 23 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Седан Volkswagen столкнулся с кроссовером Renault, после чего оба автомобиля вынесло на пешеходов, переходивших улицу. В результате пострадали девять человек, включая женщину за рулем кроссовера – она попала в реанимацию с переломами.

Муж водительницы Роман Ильин рассказал, что управлявший седаном человек вылетел на перекресток на запрещающий движение сигнал.

«Все остановились, пешеходы пошли, а он летел, даже обгонял, на красный свет. Я не знаю, куда он торопился», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Пассажир 33-летнего уроженца Киргизии на Volkswagen Алишер Касымжанов не смог прояснить, что на самом деле произошло – по его словам, водитель мог отвлечься, но он не уверен в этом. Сам водитель с прессой общаться отказался.

В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Пешеходов в состоянии средней тяжести госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.