Трамп поручил снять санкции, наложенные после начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп поручил снять с Турции санкции, введенные после начала операции в Сирии. Американский лидер отметил при этом, что турецкое правительство официально проинформировало Вашингтон о прекращении боевых действий в САР.

В связи с прекращением военной операции и введением постоянного режима прекращения огня, Трамп принял решение об отмене антитурецких ограничений в соответствии с обозначенными ранее условиями.

Помимо прочего, поручение содержало в себе пункт о снятии санкций с Министерства обороны и Министерства энергетики Турции, а также министра обороны, министра энергетики и заместителя председателя правящей партии Турции.

Также США призвали и другие страны подключиться к обеспечению безопасности на сирийско-турецкой границе. Об этом Трамп заявил во время своего специального обращения в Белом доме.

Напомним, операция «Источник мира», начатая турецкой стороной 9 октября, прекратилась по итогам двусторонних переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана и заключенного между странами меморандума о сохранении территориальной целостности Сирии.